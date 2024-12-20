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        Kırklareli'nde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı

        Kırklareli'nde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 11:27 Güncelleme: 20.12.2024 - 11:40
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        Kırklareli'nde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı
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        Kırklareli'nde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte sabah başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metrenin altına düştü. Sürücüler, trafikte güçlükle ilerledi.

        Polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli noktalarda önlem aldı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte sisin gün boyu etkili olması bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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