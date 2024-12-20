Kırklareli'nde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı
Kırklareli'nde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.
Kırklareli'nde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte sabah başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metrenin altına düştü. Sürücüler, trafikte güçlükle ilerledi.
Polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli noktalarda önlem aldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte sisin gün boyu etkili olması bekleniyor.
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