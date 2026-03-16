Kırklareli Valisi Turan, ramazan ayı kapsamında hane ziyaretlerini sürdürüyor
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde hane ziyaretlerinde bulundu.
Vali Turan eşi Nihal Turan ile ramazan ayı dolayısıyla iki aileyi ziyaret etti.
Ziyaret ettiği aile fertleriyle sohbet eden Turan, tüm vatandaşların ramazan ayı tebrik etti.
Kadir Gecesi'nde bol bol dua edilmesi gerektiğini ifade eden Turan, kendilerine iletilen tüm sorunların çözüme kavuşturulması için çalıştıklarını kaydetti.
Ziyaretlerde, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın Torun ve 8 Kasım Mahallesi Muhtarı Hakan Yıldız da yer aldı.
