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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz Belediyesince yürütülen "Önce Anne Sütü, Önce Aşı Projesi" kapsamında yardımlar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 12:00 Güncelleme: 20.12.2024 - 12:00
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Lüleburgaz Belediyesince yürütülen "Önce Anne Sütü, Önce Aşı Projesi" kapsamında yardımlar devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamada, proje kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların bebeğine 2 yılda 12 bin 343 paket ek gıda ile 559 bin 78 bebek bezi desteği verildiği belirtildi.

        Desteklerin sürdüğü aktarılan açıklamada, destekten faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşların Lüleburgaz Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne başvuruda bulunabileceği kaydedildi.

        - "Bildiğin Gibi Değil" filmi gösterimi yapıldı

        Lüleburgaz ilçesinde "Bildiğin Gibi Değil" filmi gösterimi yapıldı.

        Film yönetmeni Vuslat Saraçoğlu'nun katılımıyla Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Budak Çal Salonunda gerçekleştirilen filmin gösterimi izleyiciler tarafından beğeni topladı.

        43. İstanbul Film Festivali'nde en iyi senaryo, erkek oyuncu, jüri özel ve kurgu ödüllerini kazanan filmin gösteriminin ardından yönetmen Saraçoğlu, izleyicilerin sorularını yanıtladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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