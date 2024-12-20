43. İstanbul Film Festivali'nde en iyi senaryo, erkek oyuncu, jüri özel ve kurgu ödüllerini kazanan filmin gösteriminin ardından yönetmen Saraçoğlu, izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Lüleburgaz ilçesinde "Bildiğin Gibi Değil" filmi gösterimi yapıldı.

- "Bildiğin Gibi Değil" filmi gösterimi yapıldı

Belediyeden yapılan açıklamada, proje kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların bebeğine 2 yılda 12 bin 343 paket ek gıda ile 559 bin 78 bebek bezi desteği verildiği belirtildi.

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