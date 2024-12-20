Trakya'da motorlu kara taşıt sayısı 711 bin 525 oldu

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 711 bin 525'e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarıyla ilgili istatistik verilerini açıkladı.

Buna göre, Trakya'da bir ayda motorlu kara taşıtı sayısında 4 bin 253 artış oldu.

Motorlu kara taşıtı sayısı Kırklareli'nde 164 bin 881, Edirne'de 194 bin 935, Tekirdağ'da ise 351 bin 709 oldu.