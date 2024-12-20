Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 94. yıl dönümü törenle kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün trenle geldiği Kırklareli'nde ilk ziyaretini Alpullu Şeker Fabrikası'na gerçekleştirdiğini ifade eden Bulut, daha sonra Kırklareli garında vatandaşlarla bir araya gelerek Türk Ocağı'nı ziyaret ettiğini söyledi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Vali Turan ile beraberindekiler kortej eşliğinde Halk Eğitimi Merkezine yürüdü.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Vali Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse ile Belediye Başkanı Derya Bulut Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

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