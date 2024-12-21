Kavaklı Belediye Başkanı Ufuk İn, yaptığı yazılı açıklamada, toplu taşıma araçlarında kartlı ödeme sisteminin 23 Aralık Pazartesi gününden itibaren başlayacağını belirtti.

Ayrıca il teknik kurulu oluşturulması, yerel ihtiyaçlar ve çözüm önerilerinin ele alınacağı çalıştayların düzenlenmesine ilişkin karar alındı.

Toplantıda, aileyi güçlendirme çalışmalarının daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi için izlenecek yöntemler görüşüldü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer başkanlığında yapılan tanıtım toplantısına kurum müdürleri katıldı.

Kırklareli'nde "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ile Eylem Planı" tanıtım toplantısı yapıldı.

- "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ile Eylem Planı" tanıtıldı

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