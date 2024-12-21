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        Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler sürüyor

        Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 11:02 Güncelleme: 21.12.2024 - 11:02
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        Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler sürüyor
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler sürüyor.

        Vali Turan, makamında Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, Bursa Arama Kurtarma Derneği (BAKUT) Kırklareli İl Temsilcisi İbrahim Meşekıran ile Kırklareli Valiliği Roman Koordinatörü Kasım Ant'ı makamında kabul etti.

        Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, kentin gelişimine katkı sağlamak için çalıştıklarını söyledi.

        Kırklareli'nin şirin bir kent olduğunu ifade eden Turan, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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