Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler sürüyor

Kırklareli'nin şirin bir kent olduğunu ifade eden Turan, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Vali Turan, makamında Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, Bursa Arama Kurtarma Derneği (BAKUT) Kırklareli İl Temsilcisi İbrahim Meşekıran ile Kırklareli Valiliği Roman Koordinatörü Kasım Ant'ı makamında kabul etti.

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