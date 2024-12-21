Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler sürüyor
Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler sürüyor.
Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler sürüyor.
Vali Turan, makamında Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, Bursa Arama Kurtarma Derneği (BAKUT) Kırklareli İl Temsilcisi İbrahim Meşekıran ile Kırklareli Valiliği Roman Koordinatörü Kasım Ant'ı makamında kabul etti.
Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, kentin gelişimine katkı sağlamak için çalıştıklarını söyledi.
Kırklareli'nin şirin bir kent olduğunu ifade eden Turan, çalışmaları hakkında bilgi verdi.
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