Kırklareli'nde "Vatan ve Kahramanlık Buluşması" programı düzenlendi
Kırklareli Kredi Yurtlar Kurumu Evladı Fatihan Kız Öğrenci Yurdunda "Vatan ve Kahramanlık Buluşması" programı düzenlendi.
Kırklareli Kredi Yurtlar Kurumu Evladı Fatihan Kız Öğrenci Yurdunda "Vatan ve Kahramanlık Buluşması" programı düzenlendi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen programda şehit aileleri ve gaziler gençlerle bir araya geldi.
Şehit Anıl Yalap'ın annesi Kıymet ile babası Elmas Yalap ve gazi Cumhur Özsoy programda konuşma yaptı.
Programa Kırklareli Valisi Uğur Turan, eşi Nihal Turan ile kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.
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