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        Kırklareli'nde "Vatan ve Kahramanlık Buluşması" programı düzenlendi

        Kırklareli Kredi Yurtlar Kurumu Evladı Fatihan Kız Öğrenci Yurdunda "Vatan ve Kahramanlık Buluşması" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 11:36 Güncelleme: 21.12.2024 - 11:36
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        Kırklareli'nde "Vatan ve Kahramanlık Buluşması" programı düzenlendi
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        Kırklareli Kredi Yurtlar Kurumu Evladı Fatihan Kız Öğrenci Yurdunda "Vatan ve Kahramanlık Buluşması" programı düzenlendi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen programda şehit aileleri ve gaziler gençlerle bir araya geldi.

        Şehit Anıl Yalap'ın annesi Kıymet ile babası Elmas Yalap ve gazi Cumhur Özsoy programda konuşma yaptı.

        Programa Kırklareli Valisi Uğur Turan, eşi Nihal Turan ile kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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