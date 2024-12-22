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        Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı

        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 11:46 Güncelleme: 22.12.2024 - 11:52
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        Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı
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        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimi yapıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin katıldığı denetimde, Karadeniz'e kıyısı olan Kıyıköy beldesindeki limanda perakende satış yerleri ile balıkçı tekneleri kontrol edildi.

        Asgari avlanabilir balık boyları ile av araçlarının uygunluğu ve evrakları kontrol edildi.

        Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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