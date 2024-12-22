Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı

Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Asgari avlanabilir balık boyları ile av araçlarının uygunluğu ve evrakları kontrol edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin katıldığı denetimde, Karadeniz'e kıyısı olan Kıyıköy beldesindeki limanda perakende satış yerleri ile balıkçı tekneleri kontrol edildi.

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