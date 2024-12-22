Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        AK Parti Kırklareli Gençlik Kolları 8. Olağan Kongresi yapıldı

        AK Parti Kırklareli Gençlik Kolları 8. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 16:52 Güncelleme: 22.12.2024 - 16:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Kırklareli Gençlik Kolları 8. Olağan Kongresi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Kırklareli Gençlik Kolları 8. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Ağırman, bir düğün salonunda düzenlenen kongrede, AK Parti'nin temellerinin gençlik hareketiyle atıldığını söyledi.

        Partinin birçok üst kademe yöneticisinin, bir dönem gençlik kollarında görev aldığını anımsatan Ağırman, "18 yaşında İstanbul Beyoğlu'nda mahalle başkanı olarak teşkilata başlamış biriyim. Bize de yıllarca '18 yaşındasın, 20 yaşındasın, sen mi kurtaracaksın bu memleketi, ne yapıyorsun partiye gidiyorsun, geliyorsun, uğraşıyorsun çık gez sokaklarda, keyif yap arkadaşların gibi' dediler. Hatta bize 'milli enayi, bu yıllarınızı niye buraya harcıyorsunuz' dediler. Bu düşünceler, muhabbetler konuşulduğunda Amerika'nın Irak'ta yaptığı katliamlar aklımıza gelecek. Ayağa kalkacağız ve davamıza sımsıkı sarılacağız." diye konuştu.

        Ağırman, AK Parti'nin tüm kademelerinde görev alanların davaya daha fazla sarılması gerektiğini dile getirdi.

        Dava uğruna çalışırken, yorgunluk verecek günlerin de olacağını aktaran Ağırman, şunları kaydetti:

        "Belki biraz daha yorulacağız, 'bir tek ben miyim, bana ne davadan' diyeceğimiz günler olabilir belki. O zaman da aklımıza Avrupa'nın orta yerindeki Bosna katliamı gelecek. Aklımıza 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin, namussuzların, şerefsizlerin yaptıkları darbe kalkışması gelecek, ayağa kalkacağız davamıza sımsıkı sarılacağız. Biraz daha yorulacağız, biraz daha sıkılacağız. Tefrika bir yerden girecek illaki. Gazzeli bir yetimin 'tek umudumuz Recep Tayyip Erdoğan' deyişi aklımıza gelecek ve ayağa kalkacağız, davamıza sarılacağız. Bugün elhamdülillah Suriye'de büyük bir mücadeleyle, ümmetimizin lideriyle, Cumhurbaşkanı'mızla bir mesele hallolmuş gibi. Rabb'im inşallah aynı senaryoyu Gazze'de de bize nasip etsin."

        AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam da önceki yönetimde görev alanlara teşekkür ederek kongrenin hayırlı olmasını diledi.

        İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş'ın da konuşma yaptığı kongrede Gençlik Kolları Başkanlığına Oğuzhan Gürbay seçildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri Bakanı Fidan Şam'da
        Dışişleri Bakanı Fidan Şam'da
        Silah sesine koşan polise saldırdılar!
        Silah sesine koşan polise saldırdılar!
        Maçta heyecan devam ediyor!
        Maçta heyecan devam ediyor!
        "Esad Lahey'de yargılanmalı"
        "Esad Lahey'de yargılanmalı"
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak
        Kayıtlara geçmediği için bilmiyoruz: 2 yılda 2 kat artış
        Kayıtlara geçmediği için bilmiyoruz: 2 yılda 2 kat artış
        Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
        Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
        İstanbul Havalimanı'nda goril yavrusu yakalandı!
        İstanbul Havalimanı'nda goril yavrusu yakalandı!
        Dünya'nın çekirdeğine derinlemesine bir yolculuk...
        Dünya'nın çekirdeğine derinlemesine bir yolculuk...
        Roma'dan Dybala için flaş açıklama!
        Roma'dan Dybala için flaş açıklama!
        68 yıllık tekstil firması faaliyetlerini durdurdu
        68 yıllık tekstil firması faaliyetlerini durdurdu
        "Sektörde zorbalık yaşadım"
        "Sektörde zorbalık yaşadım"
        Avcılar sapığı olarak bilinen seri katil! 43 kişiyi öldürdü iddiası!
        Avcılar sapığı olarak bilinen seri katil! 43 kişiyi öldürdü iddiası!
        Trump'tan kariyerini anlatan film yapımcısına görev
        Trump'tan kariyerini anlatan film yapımcısına görev
        Esad rejiminin borçları yeni hükümeti zorluyor
        Esad rejiminin borçları yeni hükümeti zorluyor
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Maya Perest!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Maya Perest!
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        "Hayır, korkmuyorum"
        "Hayır, korkmuyorum"
        "Sokakta yürüyemiyordum"
        "Sokakta yürüyemiyordum"

        Benzer Haberler

        Fırat Kalkanı Harekatı şehidi Göktan Özüpek için mevlit okutuldu
        Fırat Kalkanı Harekatı şehidi Göktan Özüpek için mevlit okutuldu
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı
        Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde "Vatan ve Kahramanlık Buluşması" programı düzenlendi
        Kırklareli'nde "Vatan ve Kahramanlık Buluşması" programı düzenlendi
        Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler sürüyor
        Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler sürüyor