İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Koç'un babası Nuri Koç, son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç'un vefat eden babası Nuri Koç, memleketi Kırklareli'nin Vize ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç'un vefat eden babası Nuri Koç, memleketi Kırklareli'nin Vize ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
İlçeye bağlı Çövenli köyündeki mezarlıkta düzenlenen törende, Koç'un yakınları taziyeleri kabul etti.
Burada kılınan cenaze namazının ardından Nuri Koç'un cenazesi toprağa verildi.
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