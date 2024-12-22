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        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Koç'un babası Nuri Koç, son yolculuğuna uğurlandı

        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç'un vefat eden babası Nuri Koç, memleketi Kırklareli'nin Vize ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 17:01 Güncelleme: 22.12.2024 - 17:01
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        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Koç'un babası Nuri Koç, son yolculuğuna uğurlandı
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        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç'un vefat eden babası Nuri Koç, memleketi Kırklareli'nin Vize ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        İlçeye bağlı Çövenli köyündeki mezarlıkta düzenlenen törende, Koç'un yakınları taziyeleri kabul etti.

        Burada kılınan cenaze namazının ardından Nuri Koç'un cenazesi toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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