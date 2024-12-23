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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 10:01 Güncelleme: 23.12.2024 - 10:01
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

        Balaban, Okçular köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

        Vatandaşların isteklerini dinleyen Balaban, daha sonra köyde faaliyet gösteren süt ve süt ürünleri işletmesini ziyaret etti.

        İşletme sahibi Kazım Çiftçi'den çalışmalar hakkında bilgi alan Balaban, işletme personelliyle de sohbet etti.

        - Kaymakam Balaban'dan okul ziyaretleri

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, ilçede okul ziyaretlerinde bulundu.

        Cumhuriyet İlkokulu ile Vize Anaokulunu ziyaret eden Balaban, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

        Eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında okul yöneticilerinden bilgi alan Balaban, daha sonra öğretmenlerin istediklerini dinledi.

        - Ağaç budama çalışmaları

        Lüleburgaz ilçesinde ağaç budama çalışmaları devam ediyor.

        Lüleburgaz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince cadde, sokak ve parklarda ağaç budama çalışmaları yürütülüyor.

        Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, ağaçların sağlıklı bir şekilde yetişmesi amacıyla budama faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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