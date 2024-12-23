Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, ağaçların sağlıklı bir şekilde yetişmesi amacıyla budama faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Lüleburgaz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince cadde, sokak ve parklarda ağaç budama çalışmaları yürütülüyor.

Eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında okul yöneticilerinden bilgi alan Balaban, daha sonra öğretmenlerin istediklerini dinledi.

Cumhuriyet İlkokulu ile Vize Anaokulunu ziyaret eden Balaban, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

İşletme sahibi Kazım Çiftçi'den çalışmalar hakkında bilgi alan Balaban, işletme personelliyle de sohbet etti.

Vatandaşların isteklerini dinleyen Balaban, daha sonra köyde faaliyet gösteren süt ve süt ürünleri işletmesini ziyaret etti.

Balaban, Okçular köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.