Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Trakya'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 39 olarak ölçüldü

        Trakya'daki 14 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 39 olarak ölçüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 09:35 Güncelleme: 24.12.2024 - 09:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 39 olarak ölçüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trakya'daki 14 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 39 olarak ölçüldü.

        DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp depolama hacmine sahip 14 barajda, 430 milyon 243 bin metreküp su bulunuyor.

        Buna göre söz konusu barajların doluluk oranı yüzde 39 olarak kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama
        Trump Grönland'ı neden istiyor?
        Trump Grönland'ı neden istiyor?
        24 il için sarı, 6 il için turuncu uyarı! Sağanak ve lodos etkili olacak
        24 il için sarı, 6 il için turuncu uyarı! Sağanak ve lodos etkili olacak
        Antep fıstığında ve kuru incirlerde ‘zehirli ve kansorejen’ madde
        Antep fıstığında ve kuru incirlerde ‘zehirli ve kansorejen’ madde
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Performanstan işveren de sorumlu
        Performanstan işveren de sorumlu
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        2025'in en şanslı burçları
        2025'in en şanslı burçları
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Bir zamanlar bir güç sembolüydü!
        Bir zamanlar bir güç sembolüydü!
        9 yaşındaki çocuk kamyonla çarpıştı!
        9 yaşındaki çocuk kamyonla çarpıştı!
        Melatonin takviyesi gerçekten uyku sorununa çözüm olabilir mi?
        Melatonin takviyesi gerçekten uyku sorununa çözüm olabilir mi?
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Hedef adam Masuaku!
        Hedef adam Masuaku!
        Putin: Oreşnik gibisi yok
        Putin: Oreşnik gibisi yok
        Listede tek kadın
        Listede tek kadın
        "Mourinho gelecek sezon daha başarılı olur!"
        "Mourinho gelecek sezon daha başarılı olur!"
        Fenerbahçe'den çok sert açıklama!
        Fenerbahçe'den çok sert açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Benzer Haberler

        Kırklareli Valisi Turan, İğneada Aile Sağlığı Merkezi açılışına katıldı
        Kırklareli Valisi Turan, İğneada Aile Sağlığı Merkezi açılışına katıldı
        Kırklareli'nde yasak olmasına rağmen baraj gölüne serilen ağ ekiplerce topl...
        Kırklareli'nde yasak olmasına rağmen baraj gölüne serilen ağ ekiplerce topl...
        Kırklareli'ne kaçak yolla büyükbaş hayvan getiren kişiye 139 bin 986 lira c...
        Kırklareli'ne kaçak yolla büyükbaş hayvan getiren kişiye 139 bin 986 lira c...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde son yağışlar Teke Deresi'nin debisini arttırdı
        Kırklareli'nde son yağışlar Teke Deresi'nin debisini arttırdı
        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Koç'un babası Nuri Koç, son yolculuğ...
        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Koç'un babası Nuri Koç, son yolculuğ...