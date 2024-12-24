Trakya'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 39 olarak ölçüldü

Trakya'daki 14 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 39 olarak ölçüldü.

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp depolama hacmine sahip 14 barajda, 430 milyon 243 bin metreküp su bulunuyor.

Buna göre söz konusu barajların doluluk oranı yüzde 39 olarak kaydedildi.