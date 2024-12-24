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        Kırklareli'nden kısa kısa

        İstanbul Buluş Şenliği'nde "en sıra dışı tasarım" ödülü kazanan Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce'yi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 10:07 Güncelleme: 24.12.2024 - 10:07
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        İstanbul Buluş Şenliği'nde "en sıra dışı tasarım" ödülü kazanan Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce'yi ziyaret etti.

        Öğrenciler, ziyarette tasarladıkları cihaz hakkında Yüce'ye bilgi verdi.

        Yüce, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrenci ve öğretmenleri yarışmadaki başarılarından dolayı tebrik etti.

        Öğrencilerin başarılarıyla her zaman gurur duyduğunu ifade eden Yüce, Lüleburgaz'ın adını her platformda duyuran öğrencilere teşekkür etti.

        Ziyarette, Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, Lüleburgaz BİLSEM Müdürü Bünyamin Uslu, BİLSEM danışman öğretmeni Mehmet Özgür Yılmaz da yer aldı.

        - Eğitim öğretim değerlendirme toplantısı yapıldı

        Lüleburgaz'da eğitim öğretim değerlendirme toplantısı yapıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, lise müdürleri katıldı.

        Toplantıda, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi, okullardaki disiplin konuları, akran zorbalığı, YKS'ye hazırlık konuları görüşülürken, beceri geliştirme kursları ile destekleme ve yetiştirme kursları hakkında da değerlendirme yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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