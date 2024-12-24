Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Özel gereksinimli çocuklar yüzmeyle öz güven kazanıp sosyalleşiyor

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde yüzme kursuna katılan özel gereksinimli çocuklar, kulaç atarak öz güven kazanıp sosyalleşiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 11:04 Güncelleme: 24.12.2024 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özel gereksinimli çocuklar yüzmeyle öz güven kazanıp sosyalleşiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde yüzme kursuna katılan özel gereksinimli çocuklar, kulaç atarak öz güven kazanıp sosyalleşiyor.

        Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Mutlu Çarşamba Projesi" kapsamında Kırklareli'nde 15 özel gereksinimli çocuğa yüzme eğitimi veriliyor.

        Proje ile haftanın 3 günü yüzme havuzunda çalışan özel gereksinimli çocukların sosyalleşerek öz güvenlerinin artması amaçlanıyor.

        Çocuklar, müsabakalara da hazırlanıyor.

        Yüzme antrenörü Filiz Aygün, AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan "Mutlu Çarşamba Projesi" kapsamında kentteki özel gereksinimli çocuklara yüzme eğitimleri verdiklerini söyledi.

        Çocukların sporla mutlu olmasını ve topluma kazandırılmasını amaçladıklarını ifade eden Aygün, eğitime katılan çocukların 2 ay gibi bir sürede sosyalleştiklerini gözlemlediğini belirtti.

        Proje kapsamında 15 çocuğa eğitim verdiklerini anlatan Aygün, yüzen çocukların psikolojik olarak rahatladıklarını gördüğünü dile getirdi.

        Ailelerin de çocuklarının gelişiminden memnun olduğunu anlatan Aygün, "Su, onların çalışmayan kaslarını çalıştırıyor, daha konforlu ve sağlıklı yaşıyorlar." dedi.

        Özel gereksinimli çocukların sporla hayata tutunduklarını vurgulayan Aygün, daha önce sudan korkan çocukların şimdi sudan çıkmak istemediklerini ifade etti.

        Oyunlar eşliğinde yüzmeyi öğrettiklerini dile getiren Aygün, "Çocuklar buraya geldiklerinde birbirlerini tanımıyorlardı. Burada bir takım ve grup oldular çünkü takım oyunları oynuyoruz. Çocuklarımız bir takım içerisinde aitliği hissediyor ve takım arkadaşı oluyorlar. Buradan çıktıktan sonra dışarıda çok güzel etkinliklerle beraber olduklarını aileler bize iletti." diye konuştu.

        - "Çocuklarımızın spor yapması çok önemli"

        Otizmli çocuk annesi Feray Erdoğan ise özel gereksinimli çocukların sporla tanıştırılması gerektiğini belirtti.

        Çocuğunun yüzerek sosyalleştiğini ve öz güveninin arttığını anlatan Erdoğan, yüzmenin özel gereksinimli çocuklar üzerinde çok büyük faydalar sağladığını vurguladı.

        Özel gereksinimli çocukların yüzerek el, kol ve bacak hareketlerini geliştirdiğini anlatan Erdoğan, "4 yaşındaki çoğumu yüzmeyle tanıştırdım. Olumlu etkisi çok büyük. Bizim en büyük sıkıntımız hareket kısıtlığı. Yüzme ile bunu aşıyoruz. Çocuklarımızın spor yapması çok önemli, hatta ailelerimiz çocuklarını küçük yaşta spora yönlendirmeli." şeklinde konuştu.

        Erdoğan, özel gereksinimli çocukların yetenek taramasından geçirilmesini de istedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        O reklam panosu mahkemelik oldu
        O reklam panosu mahkemelik oldu
        Karısını darp ederken araya giren oğlunun boğazını kesti!
        Karısını darp ederken araya giren oğlunun boğazını kesti!
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"
        Trump Grönland'ı neden istiyor?
        Trump Grönland'ı neden istiyor?
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Ödülü geri alındı
        Ödülü geri alındı
        2025'in en şanslı burçları
        2025'in en şanslı burçları
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Bir zamanlar bir güç sembolüydü!
        Bir zamanlar bir güç sembolüydü!
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Hedef adam Masuaku!
        Hedef adam Masuaku!
        9 yaşındaki çocuk kamyonla çarpıştı!
        9 yaşındaki çocuk kamyonla çarpıştı!
        Antep fıstığında ve kuru incirlerde ‘zehirli ve kansorejen’ madde
        Antep fıstığında ve kuru incirlerde ‘zehirli ve kansorejen’ madde
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Melatonin takviyesi gerçekten uyku sorununa çözüm olabilir mi?
        Melatonin takviyesi gerçekten uyku sorununa çözüm olabilir mi?
        24 il için sarı, 6 il için turuncu uyarı! Sağanak ve lodos etkili olacak
        24 il için sarı, 6 il için turuncu uyarı! Sağanak ve lodos etkili olacak
        Performanstan işveren de sorumlu
        Performanstan işveren de sorumlu
        Listede tek kadın
        Listede tek kadın

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Trakya'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 39 olarak ölçüldü
        Trakya'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 39 olarak ölçüldü
        Kırklareli Valisi Turan, İğneada Aile Sağlığı Merkezi açılışına katıldı
        Kırklareli Valisi Turan, İğneada Aile Sağlığı Merkezi açılışına katıldı
        Kırklareli'nde yasak olmasına rağmen baraj gölüne serilen ağ ekiplerce topl...
        Kırklareli'nde yasak olmasına rağmen baraj gölüne serilen ağ ekiplerce topl...
        Kırklareli'ne kaçak yolla büyükbaş hayvan getiren kişiye 139 bin 986 lira c...
        Kırklareli'ne kaçak yolla büyükbaş hayvan getiren kişiye 139 bin 986 lira c...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa