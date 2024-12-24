Kırklareli'nde Kavaklı Tarıma Dayalı Süt İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Üretim, tarım ve Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda çalıştıklarını ifade eden Turan, yatırımcıları organize sanayi bölgesine davet etti.

Turan, organize sanayi bölgesi ile kentteki süt üretiminin de artacağını kaydetti. - KTSO Başkanı Ilık'a ziyaret MHP Kırklareli İl Başkanı Şaban Savaşan ile Merkez İlçe Başkanı Alaattin Ersan Şenyiğit, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti. Ilık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sürdürdükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Savaşan da çalışmalarından dolayı Ilık'a teşekkür etti. - Konser düzenlendi Kırklareli'nde Türk sanat müziği kış konseri düzenlendi. Kırklareli Belediyesi ile Kültür ve Sanat Derneği işbirliğinde belediye kültür merkezinde iki bölüm halinde gerçekleştirilen konserde Samet Kök şefliğinde 24 eser seslendirildi.