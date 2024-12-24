Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde Kavaklı Tarıma Dayalı Süt İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 11:16 Güncelleme: 24.12.2024 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nde Kavaklı Tarıma Dayalı Süt İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

        Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

        Üretim, tarım ve Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda çalıştıklarını ifade eden Turan, yatırımcıları organize sanayi bölgesine davet etti.

        Turan, organize sanayi bölgesi ile kentteki süt üretiminin de artacağını kaydetti.

        - KTSO Başkanı Ilık'a ziyaret

        MHP Kırklareli İl Başkanı Şaban Savaşan ile Merkez İlçe Başkanı Alaattin Ersan Şenyiğit, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

        Ilık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sürdürdükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Savaşan da çalışmalarından dolayı Ilık'a teşekkür etti.

        - Konser düzenlendi

        Kırklareli'nde Türk sanat müziği kış konseri düzenlendi.

        Kırklareli Belediyesi ile Kültür ve Sanat Derneği işbirliğinde belediye kültür merkezinde iki bölüm halinde gerçekleştirilen konserde Samet Kök şefliğinde 24 eser seslendirildi.

        Sanatseverler de zaman zaman şarkılara eşlik etti.

        Belediye Başkanı Derya Bulut, konserin ardından yaptığı konuşmada, Kırklarelili vatandaşların sanata önem verdiğini belirtti.

        Bulut, koro üyelerine seslendirdikleri eserler için teşekkür ederek çiçek ve plaket takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        O reklam panosu mahkemelik oldu
        O reklam panosu mahkemelik oldu
        Karısını darp ederken araya giren oğlunun boğazını kesti!
        Karısını darp ederken araya giren oğlunun boğazını kesti!
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"
        "Kaçmadım işte kanıtı"
        "Kaçmadım işte kanıtı"
        Trump Grönland'ı neden istiyor?
        Trump Grönland'ı neden istiyor?
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Ödülü geri alındı
        Ödülü geri alındı
        2025'in en şanslı burçları
        2025'in en şanslı burçları
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Bir zamanlar bir güç sembolüydü!
        Bir zamanlar bir güç sembolüydü!
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Hedef adam Masuaku!
        Hedef adam Masuaku!
        9 yaşındaki çocuk kamyonla çarpıştı!
        9 yaşındaki çocuk kamyonla çarpıştı!
        Antep fıstığında ve kuru incirlerde ‘zehirli ve kansorejen’ madde
        Antep fıstığında ve kuru incirlerde ‘zehirli ve kansorejen’ madde
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Melatonin takviyesi gerçekten uyku sorununa çözüm olabilir mi?
        Melatonin takviyesi gerçekten uyku sorununa çözüm olabilir mi?
        24 il için sarı, 6 il için turuncu uyarı! Sağanak ve lodos etkili olacak
        24 il için sarı, 6 il için turuncu uyarı! Sağanak ve lodos etkili olacak
        Performanstan işveren de sorumlu
        Performanstan işveren de sorumlu

        Benzer Haberler

        Özel gereksinimli çocuklar yüzmeyle öz güven kazanıp sosyalleşiyor
        Özel gereksinimli çocuklar yüzmeyle öz güven kazanıp sosyalleşiyor
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Trakya'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 39 olarak ölçüldü
        Trakya'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 39 olarak ölçüldü
        Kırklareli Valisi Turan, İğneada Aile Sağlığı Merkezi açılışına katıldı
        Kırklareli Valisi Turan, İğneada Aile Sağlığı Merkezi açılışına katıldı
        Kırklareli'nde yasak olmasına rağmen baraj gölüne serilen ağ ekiplerce topl...
        Kırklareli'nde yasak olmasına rağmen baraj gölüne serilen ağ ekiplerce topl...
        Kırklareli'ne kaçak yolla büyükbaş hayvan getiren kişiye 139 bin 986 lira c...
        Kırklareli'ne kaçak yolla büyükbaş hayvan getiren kişiye 139 bin 986 lira c...