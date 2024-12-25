İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Serpil Ünsal, müdürlük binasında düzenlenen toplantıda yıl içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

Kırklareli'nin şirin ve huzurlu bir kent olduğunu belirten Turan, Çakmak, Kırca ve Kılıç'a görevlerinde başarılar diledi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Edirne Cumhuriyet Savcısı Yusuf Şahan Kırca ile Ankara Sincan Kaymakamı Levent Kılıç'ı makamında kabul etti.

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