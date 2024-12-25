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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Edirne Cumhuriyet Savcısı Yusuf Şahan Kırca ile Ankara Sincan Kaymakamı Levent Kılıç'ı makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 09:00 Güncelleme: 25.12.2024 - 09:51
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Edirne Cumhuriyet Savcısı Yusuf Şahan Kırca ile Ankara Sincan Kaymakamı Levent Kılıç'ı makamında kabul etti.

        Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kent hakkında bilgi verdi.

        Kırklareli'nin şirin ve huzurlu bir kent olduğunu belirten Turan, Çakmak, Kırca ve Kılıç'a görevlerinde başarılar diledi.

        - İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünün çalışmaları değerlendirildi

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, başkanlığında Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünün 2024 yılı çalışmaları değerlendirildi.

        İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Serpil Ünsal, müdürlük binasında düzenlenen toplantıda yıl içerisinde yapılan çalışmaları anlattı.

        Ardından ilçe müdürleri de çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Toplantıda, Vali Yardımcısı Tanju Çanakcıoğlu da bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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