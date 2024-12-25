Köy kahvehanesindeki kültürel faaliyetler şehirlinin rotasını köye çevirtti

ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesindeki köy kahvehanesinde düzenlenen kültürel etkinlikler şehirlinin rotasını köye çeviriyor.

Köyde yaşayan Gülşen Gürses, köyünü tanıtmak, sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek amacıyla bir süredir kapalı bulunan köy kahvehanesinin işletmeciliğini yapmaya karar verdi.

Kiraladığı kahvehaneyi bazı sanatçıların fotoğrafları ve nostaljik objelerle süsleyen Gürses, kahvehaneyi geçen yıl hizmete açtı.

Her sabah ayrı bir heyecanla kapısını açtığı kahvehanesini temizleyip müşterilerini bekleyen Gürses, köyünün adını duyurmak amacıyla köylü kadınların da desteği ile zaman zaman "45'lik Plak Gecesi", "Akustik Gece", "Şiir ve Tiyatro Gecesi", "Keman Gecesi" gibi etkinlikler düzenliyor. Etkinliklere İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne'den katılmak isteyenler rotalarını Kuştepe köyüne çeviriyor.

Son olarak düzenlenen "45'lik Plak Gecesi"ne katılanlar nostaljik şarkılar dinledi. Geçmişe yolculuk eden katılımcılar peçka sobada pişen kabak tatlısı, tarhana çorbası, kestane ve kumpir gibi yiyeceklerin lezzetine baktı. - "Köyde yaşayan insanların sosyalleşmesi için ideal bir ortama dönüştü kahvehanemiz"

Pavli Kahvehanesi işletmecisi Gülşen Gürses, AA muhabirine, dekorlarla süslediği kahvehanesinde her sabah ayrı bir heyecanla müşterileri için çay demlediğini söyledi. Kahvehanenin hem erkeklere hem de kadınlara hizmet verdiğini ifade eden Gürses, belirli zamanlarda kültürel etkinlikler düzenlediklerini anlattı. Pek çok etkinlik düzenlediğini ifade eden Gürses, "Bugün plak gecesi tertip ettik. Çünkü kış gecelerine çok uygun olacağını ve geçmişe bir yolculuk için ideal bir zaman olduğunu tespit ettik. Ardından plak koleksiyoneri arkadaşlarımızı davet etmek suretiyle sadece 45'liklerden oluşan bir plak gecesi, bir nostalji yolculuğu, geçmiş anılarımıza bir saygı duruşu içindeyiz, köyümüzde ve kahvehanemizde." şeklinde konuştu.

Köylerinin az nüfuslu şirin bir yerleşim olduğunu dile getiren Gürses, bu etkinliklerle şehirde ve köyde yaşayan insanların bir araya geldiğini kaydetti. - "Köyde hayat var" Şehirde yaşayıp köydeki insanları merak eden insanların olduğuna değinen Gürses, şöyle devam etti: "Köyde yaşayan insanların sosyalleşmesi için ideal bir ortama dönüştü kahvehanemiz. Burada dedelerimiz, ablalarımız, köy halkı burada ve aynı zamanda dışarıdan gelen onlarla sıcak bir sohbet içerisinde olmak isteyen belki bir yudum çay içmek isteyen insanlar bir arada bulunuyor. Müzik eşliğinde ve en güzel olan nostalji eşliğinde. Çok tatlı bir köy kahvehanemiz var.

Herkesi de davet ediyoruz buraya. Kültür sanat etkinlikleriyle beraber köyümüzü daha cazip hale getirmiş oluyoruz. Etkinliklerimize katılanlar hem köy halkı ile güzel sohbetler edebilirler hem de gelip çayımızı içebilirler burada. Kesinlikle köyde hayat var, köyde kültür sanat var, müzik var, herkesi bekliyoruz." - "Çocukluğum geldi aklıma"

Köy sakinlerinden Münevver Gürses de plak dinlerken eski günlerin aklına geldiğini belirtti. Çok güzel bir etkinlik olduğunu dile getiren Gürses, "Plak dönmeye başladığında eski yılları hissettik. Eskiden yoktu ki öyle televizyon, radyo ve plak vardı. Şimdi eskileri dinledik. Eskiler gerçekten güzelmiş. Geçmiş daha güzeldi. Zorlukları vardı ama güzeldi. Dedikodu yok, herkes kendi işinde gücündeydi." ifadesini kullandı.

Gürses, bundan sonra da bu tür etkinlikler düzenleyeceklerini sözlerine ekledi. Köy sakinlerinden Ulviye Akman da eski yılların daha güzel olduğuna değinerek, "Çocukluğum geldi aklıma. Ne güzel plaklar çalardı. Sinemaya giderdik. Şimdi de güzel ama eskiler daha güzeldi." dedi. Etkinliğe Lüleburgaz'dan katılan Banu Gezer ise etkinliğe katıldıkları için mutlu olduğunu söyledi.