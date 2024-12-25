Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, sürdürülebilir balıkçılık için su ürünleri kaynaklarının korunması hedeflendiği belirtildi.

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