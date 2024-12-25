Kayıtların devam ettiği kursa katılmak isteyen vatandaşların başvurularını e-devlet üzerinden de yapabileceği belirtildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre kurs 30 Aralık'ta başlayacak.

Kırklareli Valisi Uğur Turan ile AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, İğneada Belediye Başkanı Altuğ Erdem'i ziyaret etti.

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