Kırklareli'nden kısa kısa
Babaeski ilçesinde öğrencilere "Güvenli Trafik Eğitimi" verildi.
Babaeski ilçesinde öğrencilere "Güvenli Trafik Eğitimi" verildi.
Babaeski Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Plevne İlkokulunda öğrencilere karşıdan karşıya geçiş yöntemleri, genel trafik kuralları, trafik işaret levhaları, trafikte görme ve görülme, yaya geçidinin kullanımı, emniyet kemeri kullanımı ve araçlarda güvenli yolculuk gibi konularda bilgi verdi.
Eğitimlerin devam edeceği belirtildi.
- Projelerin protokolü imzalandı
Lüleburgaz Kaymakamlığınca hazırlanan 3 proje için Trakya Kalkınma Ajansı ile protokol imzalandı.
Kaymakam Salih Yüce ile Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin tarafından imzalanan protokol kapsamında, "Yeni Nesil Ofis: Dijital Beceriler ve Yapay Zeka", "Yaşlı Bakımında İletişim ve Empati: Güçlü Bağlar Eğitimi" ve "Çiftçiye Rehber: IPARD III Danışmanlık Kapasite Geliştirme" projeleri hayata geçirilecek.
Kaymakam Yüce, konuşmasında, projelerin hayırlı olmasını diledi.
Törende, Lüleburgaz Kaymakamlığı Proje Koordinatörü Fatma Merve Durak, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abuzer Sağdıç ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alpaslan Akçakavak da hazır bulundu.
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