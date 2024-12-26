Babaeski ilçesinde öğrencilere "Güvenli Trafik Eğitimi" verildi.

Babaeski Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Plevne İlkokulunda öğrencilere karşıdan karşıya geçiş yöntemleri, genel trafik kuralları, trafik işaret levhaları, trafikte görme ve görülme, yaya geçidinin kullanımı, emniyet kemeri kullanımı ve araçlarda güvenli yolculuk gibi konularda bilgi verdi.

Eğitimlerin devam edeceği belirtildi. - Projelerin protokolü imzalandı Lüleburgaz Kaymakamlığınca hazırlanan 3 proje için Trakya Kalkınma Ajansı ile protokol imzalandı. Kaymakam Salih Yüce ile Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin tarafından imzalanan protokol kapsamında, "Yeni Nesil Ofis: Dijital Beceriler ve Yapay Zeka", "Yaşlı Bakımında İletişim ve Empati: Güçlü Bağlar Eğitimi" ve "Çiftçiye Rehber: IPARD III Danışmanlık Kapasite Geliştirme" projeleri hayata geçirilecek.