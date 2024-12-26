Ekipler denetimlerde hijyen kuralları, personelin sağlık karneleri ile fiyat etiket kontrollerini yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, süt ve süt ürünleri işletmelerinde denetim gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Derya Bulut, olumsuz hava koşulları nedeniyle sorunların yaşanmaması için ekiplerin denetim, kontrol ve temizlik çalışmasında bulunduğunu belirtti.

Ekipler, sel ve su baskını risklerine karşı yağmur suyu mazgallarını temizledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle kentte bazı bölgelerde kırılan ağaç dalları toplandı.

Kırklareli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Afet İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentte etkili olan rüzgarın yaratacağı olumsuzluklara karşı kontrollerde bulundu.

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