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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde yağmur suyu mazgalları temizlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 16:30 Güncelleme: 26.12.2024 - 16:54
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde yağmur suyu mazgalları temizlendi.

        Kırklareli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Afet İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentte etkili olan rüzgarın yaratacağı olumsuzluklara karşı kontrollerde bulundu.

        Ekipler, sel ve su baskını risklerine karşı yağmur suyu mazgallarını temizledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle kentte bazı bölgelerde kırılan ağaç dalları toplandı.

        Belediye Başkanı Derya Bulut, olumsuz hava koşulları nedeniyle sorunların yaşanmaması için ekiplerin denetim, kontrol ve temizlik çalışmasında bulunduğunu belirtti.

        - Süt işletmeleri denetlendi

        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce süt işletmeleri denetlendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, süt ve süt ürünleri işletmelerinde denetim gerçekleştirdi.

        Ekipler denetimlerde hijyen kuralları, personelin sağlık karneleri ile fiyat etiket kontrollerini yaptı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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