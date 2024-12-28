KTSO Başkanı Ilık'a ziyaret
Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.
Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.
Ilık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Oda çalışmaları hakkında Şahin'e bilgi veren Ilık, kentin ekonomik kalkınmasına yönelik projeler yapmaya devam edeceklerini söyledi.
Şahin de, Ilık'a çalışmalarında başarı dileğinde bulundu.
Ajansın desteklemeleri ve projelerini anlatan Şahin, hazırlanan tüm projelere destek vermeye çalıştıklarını kaydetti.
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