Kırklareli'nde kar görmek isteyenler rotasını Istranca Dağları'na çevirdi

Aileler çocuklarıyla kartopu oynadı, eğimli alanlarda kızak ve naylon poşetlerle kaydı. Bazı vatandaşlar ise ateş yakıp kar yağışını izledi.

Demirköy, Kofçaz ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında önceki gün etkili olan kar yağışı aralıklarla sürüyor.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan karın ardından birçok kişi, çocuklarıyla kartopu oynayıp kızakla kaydı.

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