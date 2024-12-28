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        Kırklareli'nde kar görmek isteyenler rotasını Istranca Dağları'na çevirdi

        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan karın ardından birçok kişi, çocuklarıyla kartopu oynayıp kızakla kaydı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 15:38 Güncelleme: 28.12.2024 - 15:57
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        Kırklareli'nde kar görmek isteyenler rotasını Istranca Dağları'na çevirdi
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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan karın ardından birçok kişi, çocuklarıyla kartopu oynayıp kızakla kaydı.

        Demirköy, Kofçaz ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında önceki gün etkili olan kar yağışı aralıklarla sürüyor.

        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ kent merkezlerinde kar olmaması nedeniyle vatandaşlar, rotasını Istranca Dağları'na çevirdi.

        Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreyi bulduğu Demirköy ilçesinin Mahya Tepe ve Jandarma Kule mevkilerinde vatandaşlar doyasıya eğlendi.

        Aileler çocuklarıyla kartopu oynadı, eğimli alanlarda kızak ve naylon poşetlerle kaydı. Bazı vatandaşlar ise ateş yakıp kar yağışını izledi.

        Tekirdağ'dan ailesiyle bölgeye gelen Neşe İbo, gazetecilere, ailesiyle kartopu oynamak için Kırklareli'ne geldiğini söyledi.

        Çok eğlendiklerini dile getiren İbo, uzun zamandır Tekirdağ kent merkezine kar yağmadığını kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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