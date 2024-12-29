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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, köy ziyaretlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 10:55 Güncelleme: 29.12.2024 - 11:08
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, köy ziyaretlerine devam ediyor.

        Balaban, Balkaya köyünü ziyaret ederek, köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Vatandaşların isteklerini dinleyen Balaban, daha sonra köy muhtarı Kenan Erdem'den köydeki yatırımlar hakkında bilgi aldı.

        Balaban, devam eden ve tamamlanan projeleri inceledi.

        - Öğrencilerden MEXT Teknoloji Merkezine ziyaret

        Kırklarelili öğrenciler, MEXT Teknoloji Merkezini gezdi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen gezide, Kırklareli Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, merkezde incelemede bulundu.

        Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, öğrencilerin kurumsal yapıya sahip fabrikaları ve üretim alanlarını görmeleri, karşılaşacakları çalışma ortamını tanımaları için gezinin düzenlendiğini belirtti.

        Bilişim teknolojileri, elektrik - elektronik teknolojisi, metal teknolojisi, makine ve tasarım teknolojisi alanı derslerini gören öğrenciler için gezinin çok faydalı olduğunu ifade eden Özefsun, öğrencileri en iyi şekilde geleceğe hazırlamaya çalıştıklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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