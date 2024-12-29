Vize Kaymakamı Kemal Balaban, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Balaban, Balkaya köyünü ziyaret ederek, köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların isteklerini dinleyen Balaban, daha sonra köy muhtarı Kenan Erdem'den köydeki yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Balaban, devam eden ve tamamlanan projeleri inceledi.

Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, öğrencilerin kurumsal yapıya sahip fabrikaları ve üretim alanlarını görmeleri, karşılaşacakları çalışma ortamını tanımaları için gezinin düzenlendiğini belirtti.

Bilişim teknolojileri, elektrik - elektronik teknolojisi, metal teknolojisi, makine ve tasarım teknolojisi alanı derslerini gören öğrenciler için gezinin çok faydalı olduğunu ifade eden Özefsun, öğrencileri en iyi şekilde geleceğe hazırlamaya çalıştıklarını kaydetti.