Lüleburgaz'da hobi bahçeleri için kura çekim töreni yapıldı

İnsanların doğa ve toprak ile iç içe olmasını sağladıklarını dile getiren Pektaş, hobi bahçelerinin yeni hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

Hobi bahçelerinin ekolojik tarım alanı olarak kullanıldığını ifade eden Pektaş, vatandaşların kendilerine 1 yıllığına tahsis edilen hobi bahçelerinde istedikleri ürün ve bitkileri yetiştirebildiğini belirtti.

Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilen kura çekimine Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Pektaş ve Park ve Bahçeler Müdürü Hüseyin Becerenel katıldı.

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