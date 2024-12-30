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        Kırklareli'nde karla kaplanan Istranca ormanları havadan görüntülendi

        Trakya'nın Karadeniz kıyılarındaki, meşe ve çam ağaçlarından oluşan Istranca ormanları karlı manzarasıyla havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 09:34 Güncelleme: 30.12.2024 - 09:43
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        Kırklareli'nde karla kaplanan Istranca ormanları havadan görüntülendi
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        Trakya'nın Karadeniz kıyılarındaki, meşe ve çam ağaçlarından oluşan Istranca ormanları karlı manzarasıyla havadan görüntülendi.

        Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde önceki gün etkili olan kar yağışının ardından Istranca'lar beyaza büründü.

        Kar örtüsü altındaki ormanlar dronla görüntülendi.

        - Vatandaşlar yoğunluk oluşturdu

        Bir çok vatandaş ise hem Istrancalar'a serilen beyaz örtüyü yüksekten görmek hem de karın tadını çıkarmak için bölgeye geldi.

        Kırklareli ve çevre illerden Mahya Tepe ve Jandarma Kule mevkilerine gelen vatandaşlar kar topu oynadı, eğimli alanlarda kızak ve naylon poşetlerle kaydı.

        Bazı vatandaşlar ise soğuktan korunmak için ateş yaktı, kar yağışı sonrası ormanlık alanda oluşan manzaranın tadını çıkardı.

        Mahya Tepe mevkisinde, zaman zaman araç trafiği de arttı. Jandarma ekipleri araç sürücülerinin kara yolunda durmaması yönünde uyarıda bulundu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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