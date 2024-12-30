Kırklareli'nde karla kaplanan Istranca ormanları havadan görüntülendi

Trakya'nın Karadeniz kıyılarındaki, meşe ve çam ağaçlarından oluşan Istranca ormanları karlı manzarasıyla havadan görüntülendi.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde önceki gün etkili olan kar yağışının ardından Istranca'lar beyaza büründü.

Kar örtüsü altındaki ormanlar dronla görüntülendi.

- Vatandaşlar yoğunluk oluşturdu

Bir çok vatandaş ise hem Istrancalar'a serilen beyaz örtüyü yüksekten görmek hem de karın tadını çıkarmak için bölgeye geldi.

Kırklareli ve çevre illerden Mahya Tepe ve Jandarma Kule mevkilerine gelen vatandaşlar kar topu oynadı, eğimli alanlarda kızak ve naylon poşetlerle kaydı.

Bazı vatandaşlar ise soğuktan korunmak için ateş yaktı, kar yağışı sonrası ormanlık alanda oluşan manzaranın tadını çıkardı.