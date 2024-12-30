Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.
Bulut, hastalara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Ardından hasta yakınları ile sohbet eden Bulut, sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.
- Kaymakam Balaban şehit aileleri ile gazileri ziyaret etti
Vize Kaymakamı Kemal Balaban, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.
Balaban, şehit aileleri ve gazilerle sohbet edip istekleri dinledi.
Her fırsatta şehit aileleri ve gazileri ziyaret ettiğini ifade eden Balaban, ülkenin şehitlerin ve gazilerin mücadelesi ile bugünlere ulaştığını söyledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.