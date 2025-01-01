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        Kırklareli Valisi Turan, yeni yıla Bulgaristan sınırında nöbet tutan Mehmetçikle girdi

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye-Bulgaristan sınırında nöbet tutan askerleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 02:25 Güncelleme: 01.01.2025 - 03:06
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        Kırklareli Valisi Turan, yeni yıla Bulgaristan sınırında nöbet tutan Mehmetçikle girdi
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye-Bulgaristan sınırında nöbet tutan askerleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

        Vali Turan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ve İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ile sınırdaki Dereköy Hudut Karakolu'na ziyarette bulundu.

        Mehmetçik tarafından karşılanan Turan, askerlerle sohbet etti.

        Turan, nöbet tutan askerlerle yeni yılı kutlamanın sevincini yaşadığını dile getirdi.

        Sınırların önemli olduğunu vurgulayan Turan, Türk milletinin ordusuyla gurur duyduğunun altını çizdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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