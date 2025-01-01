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        Kırklareli'nde oyuncak fabrikasında yangın çıktı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, oyuncak fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 13:10 Güncelleme: 01.01.2025 - 13:10
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        Kırklareli'nde oyuncak fabrikasında yangın çıktı
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, oyuncak fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Büyükkarıştıran beldesindeki fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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