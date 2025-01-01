Kırklareli'nde oyuncak fabrikasında yangın çıktı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Büyükkarıştıran beldesindeki fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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