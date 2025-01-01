GÜNCELLEME - Kırklareli'nde oyuncak fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor

Fabrikanın bazı bölümlerinde çatı çökmeleri yaşanırken, içerideki akülerin de zaman zaman patladığı gözlendi.

Alevlerin fabrikanın üretim ve idari alanına da sıçraması üzerine bölgeye çevre illerden ve İstanbul'dan çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Büyükkarıştıran beldesindeki fabrikanın deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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