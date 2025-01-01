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        GÜNCELLEME - Kırklareli'nde oyuncak fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde oyuncak fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 13:10 Güncelleme: 01.01.2025 - 16:22
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        GÜNCELLEME - Kırklareli'nde oyuncak fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde oyuncak fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Büyükkarıştıran beldesindeki fabrikanın deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Alevlerin fabrikanın üretim ve idari alanına da sıçraması üzerine bölgeye çevre illerden ve İstanbul'dan çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

        Fabrikanın bazı bölümlerinde çatı çökmeleri yaşanırken, içerideki akülerin de zaman zaman patladığı gözlendi.

        Kırklareli Valisi Uğur Turan ve Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

        Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

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