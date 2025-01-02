Kırklareli Valisi Turan'dan Regaip Kandili mesajı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Turan, mesajında tüm İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Regaip Kandili'ni kutladı.

Rahmet ve merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı mübarek üç aylara ulaşmanın huzurunun yaşandığını ifade eden Turan, mesajında şunları kaydetti:

"Regaip Kandili Allah'ın insanlara lütuf ve inayetinin bol bol ihsan edildiği özel bir gecedir. Regaip Gecesi'yle başlayan, Miraç ve Berat geceleriyle devam eden, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'yle zirveye ulaşan, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin pekiştiği Ramazan Bayramı'yla taçlanan üç aylar müstesna bir zaman dilimidir. Mübarek üç ayların ve idrak edeceğimiz Regaip Kandili'nin, manevi duygularımızı güçlendirmemize, gönül zenginliğimizi artırmamıza, ahlaki ve insani değerlere önem vermemize ve dayanışma ruhumuzu muhafaza etmemize vesile olmasını temenni ediyorum."