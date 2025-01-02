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        Trakya'da Regaip Kandili dualarla idrak edildi

        Trakya'daki camilerde, "üç aylar"ın müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 20:14 Güncelleme: 02.01.2025 - 20:19
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        Trakya'da Regaip Kandili dualarla idrak edildi
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        Trakya'daki camilerde, "üç aylar"ın müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Edirne'de, Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camiler başta olmak üzere camilerde kandil idrak edildi.

        Eski Cami'deki programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.

        İl Müftüsü Ercan Aksu, vaazında tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni tebrik ederek üç ayların hayırlara vesile olmasını diledi.

        - Kırklareli ve Tekirdağ

        Kırklareli'nde de başta Hızırbey Camisi olmak üzere camilerde gerçekleştirilen kandil programlarında vatandaşlar ellerini dua için açtı.

        Hızırbey Camisi'nde akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunduğu programda İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından "Regaip Kandili ve Üç Aylar" konulu vaaz verildi.

        Vaazın ardından vatandaşlar yatsı namazını kıldı. Programa Kırklareli Valisi Uğur Turan da katıldı.

        Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce cami bahçesinde vatandaşlara sütlü deva-i misk helvası ikram edildi.

        Tekirdağ'da da Rüstem Paşa Camisi'nde yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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