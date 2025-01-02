Trakya'da Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Trakya'daki camilerde, "üç aylar"ın müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Edirne'de, Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camiler başta olmak üzere camilerde kandil idrak edildi.

Eski Cami'deki programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.

İl Müftüsü Ercan Aksu, vaazında tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni tebrik ederek üç ayların hayırlara vesile olmasını diledi.

- Kırklareli ve Tekirdağ Kırklareli'nde de başta Hızırbey Camisi olmak üzere camilerde gerçekleştirilen kandil programlarında vatandaşlar ellerini dua için açtı. Hızırbey Camisi'nde akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunduğu programda İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından "Regaip Kandili ve Üç Aylar" konulu vaaz verildi.