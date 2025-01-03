Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, "Pınarhisarlı Bebek, Mutlu Gelecek" Projesi kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 10:28 Güncelleme: 03.01.2025 - 10:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, "Pınarhisarlı Bebek, Mutlu Gelecek" Projesi kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

        Talay, bebekli ailelerini ziyaret ederek, hediye takdim etti.

        Ziyaretlerde yeni doğan bebeklerin ailelerine hediye verildiğini ifade eden Talay, "İlçemizde yeni doğan bebeklerimize hediyelerini gönderip ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir gelecek onların olsun. Ailesine, milletine, insanlığa hayırlı birer evlat olmaları temennisiyle anne ve babaları tebrik ediyorum." diye konuştu.

        - Kadına yönelik şiddetle mücadele ve farkındalık eğitimi

        Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce kadına yönelik şiddetle mücadele ve farkındalık eğitimleri devam ediyor.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce sağlık çalışanlarına yönelik eğitim verildi.

        Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Şubesi personelince şiddetin tanımı, türleri, kadına yönelik şiddet konusunda bilgi ve farkındalık konuları anlatıldı.

        - Elde tel sarma kursu açılacak

        Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce elde tel sarma kursu açılacak.

        Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği belirtildi.

        Kursun 15 Ocak-10 Haziran tarihlerinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

        Açıklamada, müracaatların Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde alındığı belirtildi.

        - Eğlenceli Masallar tiyatro oyunu sahnelendi

        Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından hazırlanan Eğlenceli Masallar tiyatro oyunu sahnelendi.

        Fatih İlköğretim Okulunda gerçekleşen oyunu öğrenciler ve öğretmenler izledi.

        Oyunun diğer okullarda da sahneleneceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2024'te enflasyon yüzde 44.38 oldu
        2024'te enflasyon yüzde 44.38 oldu
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        Tavan kira zam oranı belli oldu
        Tavan kira zam oranı belli oldu
        Biri 3 diğeri 1 yaşındaydı! İki kardeş alevlerin arasında!
        Biri 3 diğeri 1 yaşındaydı! İki kardeş alevlerin arasında!
        Göçmenler Trump göreve gelmeden ABD'ye girmek için yola çıktı
        Göçmenler Trump göreve gelmeden ABD'ye girmek için yola çıktı
        Beşiktaş çıkış arıyor!
        Beşiktaş çıkış arıyor!
        22 yaşındaki Osman'dan 1 haftadır iz yok... Baraj gölü boşaltılıyor!
        22 yaşındaki Osman'dan 1 haftadır iz yok... Baraj gölü boşaltılıyor!
        Zelenskiy'den Trump'a: Putin'i durdurabilir
        Zelenskiy'den Trump'a: Putin'i durdurabilir
        Güney Kore'nin azledilen lideri tutuklamaya direndi
        Güney Kore'nin azledilen lideri tutuklamaya direndi
        Son paylaşımları yürek burktu
        Son paylaşımları yürek burktu
        "Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü"
        "Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü"
        Ünlüler üzüntü içinde
        Ünlüler üzüntü içinde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Venezuela'dan muhalif liderin yakalanması için 100 bin dolar ödül
        Venezuela'dan muhalif liderin yakalanması için 100 bin dolar ödül
        Kalorinin yetersizi de başa bela!
        Kalorinin yetersizi de başa bela!
        Ayna yokken insanlar kendilerini nasıl görüyordu?
        Ayna yokken insanlar kendilerini nasıl görüyordu?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Zeugma’nın Çingene Kızı’yla komşu çıktık!
        Zeugma’nın Çingene Kızı’yla komşu çıktık!
        F.Bahçe'den Kevin De Bruyne bombası
        F.Bahçe'den Kevin De Bruyne bombası
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Kırklareli'nde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Trakya'da Regaip Kandili dualarla idrak edildi
        Trakya'da Regaip Kandili dualarla idrak edildi
        Kırklareli'nde karlı yolda mahsur kalan 3 teknisyen kurtarıldı
        Kırklareli'nde karlı yolda mahsur kalan 3 teknisyen kurtarıldı
        Kırklareli'nde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Kırklareli'nde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Kırklareli'nde yoğun sis etkili oldu
        Kırklareli'nde yoğun sis etkili oldu
        95 yaşında ayakkabı boyacılığı yapıyor
        95 yaşında ayakkabı boyacılığı yapıyor