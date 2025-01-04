Kırklareli Valisi Turan, jeotermal seracılık tesisini gezdi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, jeotermal seracılık tesisini ziyaret etti.

Asilbeyli köyündeki tesisi gezen Turan, İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca ile yetkililerden bilgi aldı.

Jeotermal su kaynaklarının önemli olduğunu ifade eden Turan, bu kaynakların doğru kullanılması gerektiğini söyledi.

Kentte jeotermal su kaynakları ile üretilen domateslerin Bulgaristan, Romanya ve Almanya gibi ülkelere gönderildiğini anlatan Turan, bu tür tesislerin sayısının artması gerektiğini kaydetti.