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        Kırklareli Valisi Turan, jeotermal seracılık tesisini gezdi

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, jeotermal seracılık tesisini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 09:16 Güncelleme: 04.01.2025 - 09:16
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        Kırklareli Valisi Turan, jeotermal seracılık tesisini gezdi
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, jeotermal seracılık tesisini ziyaret etti.

        Asilbeyli köyündeki tesisi gezen Turan, İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca ile yetkililerden bilgi aldı.

        Jeotermal su kaynaklarının önemli olduğunu ifade eden Turan, bu kaynakların doğru kullanılması gerektiğini söyledi.

        Kentte jeotermal su kaynakları ile üretilen domateslerin Bulgaristan, Romanya ve Almanya gibi ülkelere gönderildiğini anlatan Turan, bu tür tesislerin sayısının artması gerektiğini kaydetti.

        Turan, ülke ekonomisine katkı sağlayan tesis yetkililerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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