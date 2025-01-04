İki bağışçı getiren öğrenciye "iyilik elçisi" madalyası verileceğini ifade eden Bilinmez, bu tür faaliyetlerle kan bağışçısı sayısının artmasını hedeflediklerini kaydetti.

Okul Müdürü Hakan Bilinmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, kan bağışının önemli olduğunu söyledi.

Türk Kızılay Lüleburgaz Şubesi tarafından İstiklal İlkokulunda düzenlenen kampanyada öğretmen ve veliler kan bağışında bulundu.

Zorlu sürecin en kısa sürede atlatılması temennisinde bulunan Cebelli, oda olarak yatırımcıların yanında olduklarını kaydetti.

Geçmiş olsun dileğinde bulunan Cebelli, üzüntü içerisinde olduğunu belirtti.

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhami Cebelli, çıkan yangında hasar gören oyuncak fabrikasını ziyaret etti.

Ziyarette Alacaoğlu köy muhtarı Ünal Çetin ile Ceylanköy muhtarı Recep Yetiş de yer aldı.

Altay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziraat odası ve köy muhtarlarının çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirtti.

Lüleburgaz Ziraat Odası Başkanı Selçuk Çamlıca ve köy muhtarları, MHP ilçe başkanlığını ziyaret etti.

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