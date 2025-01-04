Kırklareli'nin cadde ve sokaklarında Ferdi Tayfur'un sevilen şarkıları yankılandı

Ferdi Tayfur'un çok değerli bir sanatçı olduğunu ifade eden Adıgöz, gençlik yıllarının aklına geldiğini belirtti.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda anons sisteminden sanatçının şarkısını dinleyen 61 yaşındaki Gülnur Adıgöz, gazetecilere çok duygulandığını söyledi.

Bazı vatandaşlar şarkıları dinlerken hüzünlendi, bazıları sanatçının şarkılarına eşlik etti.

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