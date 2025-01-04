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        Kırklareli'nin cadde ve sokaklarında Ferdi Tayfur'un sevilen şarkıları yankılandı

        Kırklareli'nde belediyenin anons sisteminden sanatçı Ferdi Tayfur'un sevilen şarkıları seslendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 14:49 Güncelleme: 04.01.2025 - 14:49
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        Kırklareli'nin cadde ve sokaklarında Ferdi Tayfur'un sevilen şarkıları yankılandı
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        Kırklareli'nde belediyenin anons sisteminden sanatçı Ferdi Tayfur'un sevilen şarkıları seslendirildi.

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'un talimatıyla belediyenin anons sisteminden halka sanatçı Ferdi Tayfur'un "Hatıran Yeter" ve "İçim Yanar" şarkıları dinletildi.

        Bazı vatandaşlar şarkıları dinlerken hüzünlendi, bazıları sanatçının şarkılarına eşlik etti.

        Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda anons sisteminden sanatçının şarkısını dinleyen 61 yaşındaki Gülnur Adıgöz, gazetecilere çok duygulandığını söyledi.

        Ferdi Tayfur'un çok değerli bir sanatçı olduğunu ifade eden Adıgöz, gençlik yıllarının aklına geldiğini belirtti.

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