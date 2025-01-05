Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sipay Bodrum FK'yı konuk edecek
Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK'yı konuk edecek.
Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK'yı konuk edecek.
Kırklarelispor Kulübünden yapılan açıklamada, Atatürk Stadı'nda 8 Ocak Çarşamba oynanacak karşılaşmanın 13.00'de başlayacağı belirtildi.
Açıklamada, karşılaşma için 4 bin biletin satışa sunulduğu, 300 liradan satılan biletlerin kulüp binasından temin edilebileceği kaydedildi.
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