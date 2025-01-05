Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sipay Bodrum FK'yı konuk edecek

Açıklamada, karşılaşma için 4 bin biletin satışa sunulduğu, 300 liradan satılan biletlerin kulüp binasından temin edilebileceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.