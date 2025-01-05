Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sipay Bodrum FK'yı konuk edecek

        Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK'yı konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 10:54 Güncelleme: 05.01.2025 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sipay Bodrum FK'yı konuk edecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK'yı konuk edecek.

        Kırklarelispor Kulübünden yapılan açıklamada, Atatürk Stadı'nda 8 Ocak Çarşamba oynanacak karşılaşmanın 13.00'de başlayacağı belirtildi.

        Açıklamada, karşılaşma için 4 bin biletin satışa sunulduğu, 300 liradan satılan biletlerin kulüp binasından temin edilebileceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        22 motosiklet küle döndü! Sürücü kursuna kundaklama iddiası!
        22 motosiklet küle döndü! Sürücü kursuna kundaklama iddiası!
        Sarıkamış'ta duygu dolu anlar! Şehitlerimiz anılıyor
        Sarıkamış'ta duygu dolu anlar! Şehitlerimiz anılıyor
        Locart yöntemiyle çözülen cinayet! Havanın yağmurlu olması katili yakalattı
        Locart yöntemiyle çözülen cinayet! Havanın yağmurlu olması katili yakalattı
        Penaltı ve kırmızı kart var mı?
        Penaltı ve kırmızı kart var mı?
        ABD ağır kış şartlarına hazırlanıyor: 62 milyon kişi etkilenecek!
        ABD ağır kış şartlarına hazırlanıyor: 62 milyon kişi etkilenecek!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Galatasaray'a tatil yaramamış"
        "Galatasaray'a tatil yaramamış"
        Sağanak ve kar yağışı sürüyor! 2 bölge için önemli uyarı!
        Sağanak ve kar yağışı sürüyor! 2 bölge için önemli uyarı!
        Yeni doğan bebek bakımında sık yapılan hatalar!
        Yeni doğan bebek bakımında sık yapılan hatalar!
        Arabesk furyasını başlattı
        Arabesk furyasını başlattı
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!
        Kolonya ile oyun canına mal oldu
        Kolonya ile oyun canına mal oldu
        G.Saray evinde hata yapmadı!
        G.Saray evinde hata yapmadı!
        Gazze'nin kuzeyinde hastane kalmadı
        Gazze'nin kuzeyinde hastane kalmadı
        Cenazede gerginlik
        Cenazede gerginlik
        NATO Ukrayna için toplanacak
        NATO Ukrayna için toplanacak
        Müthiş seri 21 maça çıktı!
        Müthiş seri 21 maça çıktı!
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nin cadde ve sokaklarında Ferdi Tayfur'un sevilen şarkıları yank...
        Kırklareli'nin cadde ve sokaklarında Ferdi Tayfur'un sevilen şarkıları yank...
        Kırklareli'nde "Roman Eylem Planı Toplantısı" yapıldı
        Kırklareli'nde "Roman Eylem Planı Toplantısı" yapıldı
        Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Valisi Turan, jeotermal seracılık tesisini gezdi
        Kırklareli Valisi Turan, jeotermal seracılık tesisini gezdi