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        AK Parti'li Yalçın, Kırklareli'nde partisinin 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "Bugün Türkiye'ye 'Suriye'de askeri operasyon yapamazsın' diyenler, Türkiye'nin Suriye'de 4 tane askeri operasyon yaptığını ve terörün belini Suriye'de kırdığını görüyorlar." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 17:26 Güncelleme: 05.01.2025 - 17:33
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        AK Parti'li Yalçın, Kırklareli'nde partisinin 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "Bugün Türkiye'ye 'Suriye'de askeri operasyon yapamazsın' diyenler, Türkiye'nin Suriye'de 4 tane askeri operasyon yaptığını ve terörün belini Suriye'de kırdığını görüyorlar." dedi.

        Yalçın, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kırklareli 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrenin Kırklareli ve tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

        Kongre süreçlerini AK Parti'nin şahlanışı, yeni dönemlere hazırlanma aracı olarak gördüklerini dile getiren Yalçın, Kırklareli'nde de Cumhur İttifakı'nın bir başarı hikayesi yazdığını belirtti.

        AK Parti'nin sürekli kendini yenilediğini ifade eden Yalçın, "Kırklareli özellikle son seçimde bize, İzmir başta olmak üzere tüm şehirlerimize aslında motivasyon kaynağı olabilecek bir sonucu verdi. İnşallah bu umutlarımız artarak devam eder. Hepimiz için Kırklareli'nde çok özel bir sürecin başladığını söyleyebilirim." diye konuştu.

        Kongrelerin tüm şehirlerde devam ettiğini anlatan Yalçın, AK Parti'nin başarısını artırmak için çalıştıklarını kaydetti.

        Yaptıklarının, yapacaklarının teminatı olduğunu vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti:

        Türkiye'nin altyapısını inşa ediyoruz. Türkiye Yüzyılı dediğimiz şey tam anlamıyla inşa edilmiş altyapının üstyapısını da inşa etmek ve Türkiye'yi küresel bir aktör haline getirmek için ortaya konulmuş bir proje, bir formül, bir vizyondur. Cumhurbaşkanımız bize bu zamana kadar birçok hedef gösterdi. Türkiye'de dokunulamaz denen hangi alan varsa hepsine dokundu ve hepsinde muazzam reformlar inşa etti. Bu ülkede öğrencileri başörtüsü sebebiyle üniversiteye almayan bir yapı vardı. Kimse o yapıya dokunamıyordu. Vesayet mekanizması denilen bir yapı vardı, 'iktidar olsanız bile muktedir olamazsınız' deniyordu, 'kimse bu yapıya dokunamaz' deniyordu. Cumhurbaşkanımız önderliğinde bu vesayet mekanizmalarının her biri yerle bir oldu. Demek ki yapılamaz denilenler yapılabiliyormuş, yeter ki iman olsun, yeter ki inanç olsun, yeter ki çaba olsun."

        Yalçın, AK Parti'nin çok güçlü bir lidere sahip olduğunun altını çizdi.

        Türkiye'nin, dünyada örnek bir ülke konumuna geldiğini aktaran Yalçın, "Bugün Türkiye'nin Libya'da oynadığı rol olmasaydı, Libya iç savaşla sürüklenirdi. Bugün Türkiye'ye 'Suriye'de askeri operasyon yapamazsın' diyenler, Türkiye'nin Suriye'de 4 tane askeri operasyon yaptığını ve terörün belini Suriye'de kırdığını görüyorlar. Karabağ'ın özgürleştirilmesini Türkiye'nin güçlenmesiyle ancak anlamlı hale getirebilirsiniz. Karabağ'ın özgürleştirilmesini sağlamak AK Parti iktidarına ve Recep Tayyip Erdoğan'a nasip oldu. İşte bu, bir devletin milletiyle birlikte gücünden ve cesaretinden kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

        Kongrede, AK Parti Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş da konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından gerçekleştirilen seçimde Dağtaş yeniden il başkanlığına seçildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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