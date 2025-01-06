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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 10:14 Güncelleme: 06.01.2025 - 10:27
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü makamında kabul etti.

        Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Şengörür'den üniversite hakkında bilgi aldı.

        Kentin adının üniversite ile duyurulmasının önemine değinen Turan, üniversitenin gelişmesi için gayret gösterdiklerini belirtti.

        - Kırklareli ihracatta 54. sırada yer aldı

        Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, kentin Türkiye ihracat sıralamasında 54. sırada yer aldığını bildirdi.

        Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl kentten 176 milyon 921 bin dolar ihracat yapıldığını belirtti.

        Sıralamada yükselmek için daha fazla çalışacaklarını ifade eden Ilık, kentten en çok hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, hazır giyim, tekstil, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri ihracatının yapıldığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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