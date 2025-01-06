Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü makamında kabul etti.

Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Şengörür'den üniversite hakkında bilgi aldı.

Kentin adının üniversite ile duyurulmasının önemine değinen Turan, üniversitenin gelişmesi için gayret gösterdiklerini belirtti.

- Kırklareli ihracatta 54. sırada yer aldı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, kentin Türkiye ihracat sıralamasında 54. sırada yer aldığını bildirdi.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl kentten 176 milyon 921 bin dolar ihracat yapıldığını belirtti.

Sıralamada yükselmek için daha fazla çalışacaklarını ifade eden Ilık, kentten en çok hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, hazır giyim, tekstil, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri ihracatının yapıldığını kaydetti.