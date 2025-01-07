Müdürlükten yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği belirtildi.

Kış aylarında gribal enfeksiyona bağlı hastalıkların arttığını ifade eden İn, öğrencilerin sağlıklı ortamda eğitime devam edebilmeleri için çalıştıklarını belirtti.

İlçenin her noktasında çalışma yapıldığını ifade eden Yayla, Babaeski'nin alt ve üstyapısının yenilendiğini kaydetti.

Babaeski'de alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor.

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