Kırklareli'nden kısa kısa
Babaeski'de alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor.
Babaeski'de alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor.
Belediye Başkanı Fırat Yayla, Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki çalışmaları inceledi.
Yetkililerden bilgi alan Yayla, çalışmaların hızla sürdüğünü belirtti.
İlçenin her noktasında çalışma yapıldığını ifade eden Yayla, Babaeski'nin alt ve üstyapısının yenilendiğini kaydetti.
- Okullar dezenfekte edildi
Kavaklı Belediyesince okullar dezenfekte edildi.
Belediye Başkanı Ufuk İn, yaptığı yazılı açıklamada, gribal enfeksiyon tedbirleri kapsamında okulların dezenfekte edildiğini bildirdi.
Kış aylarında gribal enfeksiyona bağlı hastalıkların arttığını ifade eden İn, öğrencilerin sağlıklı ortamda eğitime devam edebilmeleri için çalıştıklarını belirtti.
İn, öğrencilerin okullarda temas ettikleri her alanın dezenfekte edildiğini aktardı.
- İngilizce kursu açılacak
Kırklareli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce İngilizce kursu açılacak.
Müdürlükten yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği belirtildi.
Kursun 14 Ocak-24 Şubat tarihlerinde düzenleneceği, müracaatların Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne yapılacağı kaydedildi.
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