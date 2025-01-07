Kırklareli'nden kısa kısa
İğneada Belediye Başkanı Altuğ Erdem, Üreten Kadınlar Atölyesi'ni ziyaret etti.
İğneada Belediye Başkanı Altuğ Erdem, Üreten Kadınlar Atölyesi'ni ziyaret etti.
Erdem, çalışmaları hakkında bilgi aldığı kadınlara başarı diledi.
Kadınların örgü ve seramik üreterek aile bütçelerine katkı sağladıklarını ifade eden Erdem, kadınların çalışmalarını önemsediklerini söyledi.
Konuşmaların ardından Erdem, kadınların isteklerini dinledi.
- Bilgisayar destekli reklam ve tasarım kursu açılacak
Kırklareli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce bilgisayar destekli reklam ve tasarım kursu açılacak.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği belirtildi.
Kursun 9 Ocak-13 Haziran tarihlerinde gerçekleştirileceği kaydedildi.
Açıklamada, müracaatların Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde alındığı belirtildi.
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