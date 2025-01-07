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        Kırklareli'nden kısa kısa

        İğneada Belediye Başkanı Altuğ Erdem, Üreten Kadınlar Atölyesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 09:23 Güncelleme: 07.01.2025 - 09:23
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        İğneada Belediye Başkanı Altuğ Erdem, Üreten Kadınlar Atölyesi'ni ziyaret etti.

        Erdem, çalışmaları hakkında bilgi aldığı kadınlara başarı diledi.

        Kadınların örgü ve seramik üreterek aile bütçelerine katkı sağladıklarını ifade eden Erdem, kadınların çalışmalarını önemsediklerini söyledi.

        Konuşmaların ardından Erdem, kadınların isteklerini dinledi.

        - Bilgisayar destekli reklam ve tasarım kursu açılacak

        Kırklareli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce bilgisayar destekli reklam ve tasarım kursu açılacak.

        Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği belirtildi.

        Kursun 9 Ocak-13 Haziran tarihlerinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

        Açıklamada, müracaatların Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde alındığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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