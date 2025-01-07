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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, şehit ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 10:31 Güncelleme: 07.01.2025 - 12:25
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, şehit ailesini ziyaret etti.

        Kaymakam Çanakcıoğlu, 1994 yılında Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan komando er Murat Koç'un babası Ahmet Koç ile sohbet etti.

        Ailenin isteklerini dinleyen Çanakcıoğlu, şehit ailelerinin Türk milletine bir emanet olduğunu belirterek, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu kaydetti.

        - Başkan Talay'a ziyaret

        Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Pınarhisar Emniyet Müdürü Nesimi Yıldırım ile Polis Derneği Başkanı Atilla Cengiz Küez'i makamında kabul etti.

        Talay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yıldırım ve Küez'e görevlerinde başarı diledi.

        İlçede asayiş, huzur ve güvenin sağlanmasında emeği geçen tüm kolluk kuvvetlerine teşekkür eden Talay, belediye olarak tüm kurumlarla iş birliği halinde olmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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