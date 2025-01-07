Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, şehit ailesini ziyaret etti.

Kaymakam Çanakcıoğlu, 1994 yılında Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan komando er Murat Koç'un babası Ahmet Koç ile sohbet etti.

Ailenin isteklerini dinleyen Çanakcıoğlu, şehit ailelerinin Türk milletine bir emanet olduğunu belirterek, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu kaydetti.