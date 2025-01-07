Babaeski ilçesinde kanalizasyon altyapı yenileme çalışmaları devam ediyor.

Babaeski Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde çalışmada bulundu.

Belediye Başkanı Fırat Yayla da çalışmaları takip ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Her mahallede sorun tespit edilen altyapı hatlarını yenilemeye başladıklarını ifade eden Yayla, ekiplerin hızla çalışmaları tamamlamaya çalıştığını kaydetti.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 3 köy, belde ve 2 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezinin Bademlik, Demirköy ilçesinin Orhaniye mahalleleri ile Vize ilçesinin Kıyıköy beldesi ve ilçeye bağlı Aksicim, Kışlacık ve Hamidiye köylerine 8 Ocak Çarşamba bir süre enerji verilmeyecek.