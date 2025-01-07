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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Babaeski ilçesinde kanalizasyon altyapı yenileme çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 15:00 Güncelleme: 07.01.2025 - 15:00
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Babaeski ilçesinde kanalizasyon altyapı yenileme çalışmaları devam ediyor.

        Babaeski Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde çalışmada bulundu.

        Belediye Başkanı Fırat Yayla da çalışmaları takip ederek, yetkililerden bilgi aldı.

        Her mahallede sorun tespit edilen altyapı hatlarını yenilemeye başladıklarını ifade eden Yayla, ekiplerin hızla çalışmaları tamamlamaya çalıştığını kaydetti.

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde 3 köy, belde ve 2 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezinin Bademlik, Demirköy ilçesinin Orhaniye mahalleleri ile Vize ilçesinin Kıyıköy beldesi ve ilçeye bağlı Aksicim, Kışlacık ve Hamidiye köylerine 8 Ocak Çarşamba bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler, Bademlik Mahallesi'nde 09.00-13.00, Orhaniye Mahallesi'nde 10.00-18.00, Kıyıköy beldesi ile Aksicim, Kışlacık, Hamidiye köylerinde 11.00-15.00 saatlerinde uygulanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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