Transferler ile takımı güçlendirdiklerini ifade eden Ürün, İzci'nin de takıma güç katacağına inandığını aktardı.

Kulüp Başkanı Kenan Ürün, yaptığı yazılı açıklamada, sezonun ikinci yarısında başarılı olmak istediklerini belirtti.

Görevini layıkıyla yapacağına inandığını ifade eden Atam, sağlık hizmetlerinde kalitenin artması için çalışacağını belirtti.

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