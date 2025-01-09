Kırklareli'nden kısa kısa
Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, okul gazetesi çıkaran öğrencileri makamında kabul etti.
Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, okul gazetesi çıkaran öğrencileri makamında kabul etti.
Ziyarette, Durak İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri "Durak Postası" isimli gazeteyi Yüce'ye verdi.
Yüce'de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrencileri tebrik etti.
Ziyarette, Lüleburgaz Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem ile okul müdürü Kerim
Öztürk de yer aldı.
- Lüleburgaz Devlet Hastanesi Başhekimliğine Camettin Atam atandı
Lüleburgaz Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Camettin Atam göreve başladı.
Atam, hastane birimlerini ziyaret edip yetkililerden bilgi aldı.
Görevini layıkıyla yapacağına inandığını ifade eden Atam, sağlık hizmetlerinde kalitenin artması için çalışacağını belirtti.
- Lüleburgaz'da "Eğitim Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
Lüleburgaz Milli Eğitim Müdürlüğünce "Eğitim Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.
Lüleburgaz Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem başkanlığı milli eğitim müdürlüğünde düzenlenen toplantıda okul yöneticileri geçen yıl yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Ardından 2025 yılında yapılması planlanan projeler değerlendirildi.
- Lüleburgazspor teknik direktörlüğüne Erman İzci getirildi
Kırklareli Süper Amatör Ligde mücadele eden Lüleburgazspor teknik direktörlüğüne Erman İzci getirildi.
Kulüp Başkanı Kenan Ürün, yaptığı yazılı açıklamada, sezonun ikinci yarısında başarılı olmak istediklerini belirtti.
Transferler ile takımı güçlendirdiklerini ifade eden Ürün, İzci'nin de takıma güç katacağına inandığını aktardı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.