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        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, "şapkadan tavşan çıkartıyormuş" eleştirilerini yanıtladı:

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, "Şapkadan tavşan çıkartıyormuş" eleştirilerine karşı "Arkadaşlar soruyorum geliriniz belli, bu gelirle 5 milyar liralık altyapıyı nasıl yenileyebilirsiniz. İşte şapkadan tavşan böyle çıkıyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 14:11 Güncelleme: 09.01.2025 - 14:16
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        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, "şapkadan tavşan çıkartıyormuş" eleştirilerini yanıtladı:
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        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, "Şapkadan tavşan çıkartıyormuş" eleştirilerine karşı "Arkadaşlar soruyorum geliriniz belli, bu gelirle 5 milyar liralık altyapıyı nasıl yenileyebilirsiniz. İşte şapkadan tavşan böyle çıkıyor." dedi.

        Bulut, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki bir otelde düzenlenen programda, basın mensuplarının gece gündüz demeden vatandaşlara doğru ve hızlı bir şekilde haber ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

        Yaklaşık 9 aydır belediye başkanı olarak görev yaptığını anlatan Bulut, tebrik ziyaretleri nedeniyle makamda olmak durumunda kaldığını ancak hayal ettiği belediye başkanlığının bu olmadığını belirtti.

        Belediyeyi daha iyi hizmet eder hale getirmek için çalıştıklarını dile getiren Bulut, tüm problemleri çözmeye özen gösterdiklerine dikkat çekti.

        Planlı ve programlı bir şekilde hareket ettiklerinin aktaran Bulut, seçim öncesi verdikleri vaatleri tamamlamak istediklerini dile getirdi.

        Kentteki en büyük problemin altyapı olduğuna işaret eden Bulut, "Değişmesi gerekiyor, yenilenmesi gerekiyor. Sadece içme suyu boru hattımızda 220 kilometre boru değişecek. Bu ne demek, buradan İstanbul'a yol demek." diye konuştu.

        Altyapıyı yenileme maliyetinin 5 milyar lirayı olduğuna değinen Bulut, her şeye rağmen altyapı sorununu çözmek için var gücüyle çalışacağını söyledi.

        - Eleştirileri yanıtladı

        Belediyenin 1 milyar borcu olduğunu, gelirlerinin ise maaş ödemelerine dahi yetmediğini ifade eden Bulut, "İller Bankasından 30 milyon lira ortalama para geliyor. 44 milyon lira sadece maaş ödüyoruz. Sadece maaşta 13, 14 milyon açığımız var her ay. O açığı kapatıyoruz, üzerine hizmet etmeye çalışıyoruz farkındaysanız." dedi.

        Başkan Bulut, borca ve açığa rağmen hizmet üretmeye devam ettiklerinin altını çizdi.

        Gelir gider dengesizliğini "Şapkadan tavşan çıkarıyoruz" diyerek betimlemesinin eleştirildiğini anımsatan Bulut,

        "Birileri sosyal medyadan 'şapkadan tavşan çıkartıyormuş' diye paylaşım yapıyor. Arkadaşlar soruyorum geliriniz belli, bu gelirle 5 milyar liralık altyapıyı nasıl yenileyebilirsiniz. İşte şapkadan tavşan böyle çıkıyor. Hani 'şapkadan tavşan çıkartmış' diye o alay edenlere söylüyorum anlasınlar. 5 bin, 50 bin, 500 bin, 5 milyon, 50 milyon, 500 milyon lira değil, '5 milyar lira' diyorum. Buna cesaret etmek. Bunun tohumlarını ekmek, adımlarını atmak, projeleri bitirmek. Bitti projeleri."

        Kentin imar revizyon planları hakkında da bilgi veren Bulut, kentin geleceği için imar revizyon planlarını iptal ettiklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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