Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, "şapkadan tavşan çıkartıyormuş" eleştirilerini yanıtladı:

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, "Şapkadan tavşan çıkartıyormuş" eleştirilerine karşı "Arkadaşlar soruyorum geliriniz belli, bu gelirle 5 milyar liralık altyapıyı nasıl yenileyebilirsiniz. İşte şapkadan tavşan böyle çıkıyor." dedi.

Bulut, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki bir otelde düzenlenen programda, basın mensuplarının gece gündüz demeden vatandaşlara doğru ve hızlı bir şekilde haber ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Yaklaşık 9 aydır belediye başkanı olarak görev yaptığını anlatan Bulut, tebrik ziyaretleri nedeniyle makamda olmak durumunda kaldığını ancak hayal ettiği belediye başkanlığının bu olmadığını belirtti.

Belediyeyi daha iyi hizmet eder hale getirmek için çalıştıklarını dile getiren Bulut, tüm problemleri çözmeye özen gösterdiklerine dikkat çekti.