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        Kırklareli Valisi Turan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde gazetecilerle buluştu

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 17:04 Güncelleme: 10.01.2025 - 17:44
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        Kırklareli Valisi Turan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde gazetecilerle buluştu
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Vali Turan, Kırklareli Öğretmenevinde düzenlenen programda, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün kutlu olmasını diledi.

        Hayatını kaybeden basın mensuplarına Allah'tan rahmet dileyen Turan, görevi başında olan gazetecilere de görevlerinde başarı temennisinde bulundu.

        Gazetecileri yaptıkları hizmetlerden dolayı tebrik eden Turan, gazeteciliğin sadece bir meslek değil, aynı zamanda çok büyük bir sorumluluk ve fedakarlık gerektiren meslek olarak değerlendirdiğini söyledi.

        Gece gündüz demeden, zor koşullar altında toplumu bilgilendirmek adına, gazetecilerin gösterdikleri çabanın takdire şayan olduğunu vurgulayan Turan, şöyle devam etti:

        "İyi bir gazetecinin sadece haberleri aktaran değil, aynı zamanda toplumda farkındalık oluşturmayı ve doğruyu savunmayı kendine görev edinen, şiar edinen arkadaşlarımızın olduğunu, sizin bu aşkla ve şevkle bu büyük sorumlulukla çalıştığınızı da ifade ediyorum. Zorluklarla dolu bir süreçte dahi haberin peşinden gitmek, sorumluluk bilinciyle hareket etmek gazetecilerin en temel değerlerinden biridir. Mesleğinin saygınlığını ve ilkelerini koruyarak halkımıza doğru ve hızlı haber alma hizmeti sunan gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."

        Kırklareli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrah Yıldırım da 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla Vali Turan'a çiçek takdim etti.

        Etkinlikte, Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven ile Cemiyet Başkanı Yıldırım da konuşma yaptı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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