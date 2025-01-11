Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        Kırklareli'nde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 09:57 Güncelleme: 11.01.2025 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        ABONE OL

        Kırklareli'nde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Ali Ülker idaresindeki 34 AV 9309 plakalı otomobil ile Cüneyt A. yönetimindeki 39 ADC 928 plakalı hafif ticari araç, İnece beldesi kavşağında çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan Ali Ülker, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

        Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü Ülker, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        9 yıl sonra yakalandı! Objektife gülümsedi!
        9 yıl sonra yakalandı! Objektife gülümsedi!
        "HMPV virüsü çocukları ve yaşlıları tehdit ediyor"
        "HMPV virüsü çocukları ve yaşlıları tehdit ediyor"
        Emekli ikramiyesi farkını kimler alır?
        Emekli ikramiyesi farkını kimler alır?
        30 bin hapla yakalanmıştı! İşte zehir taşıyan avukata istenen ceza!
        30 bin hapla yakalanmıştı! İşte zehir taşıyan avukata istenen ceza!
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı
        AKOM'dan İstanbul uyarısı! 5 bölgede sağanak! Marmara'ya dikkat!
        AKOM'dan İstanbul uyarısı! 5 bölgede sağanak! Marmara'ya dikkat!
        Yaşlı çiftin yürek yakan sonu!
        Yaşlı çiftin yürek yakan sonu!
        Ünlülere üzülen yok, tepki var
        Ünlülere üzülen yok, tepki var
        En iyi 5 Şener Şen filmi
        En iyi 5 Şener Şen filmi
        Los Angeles'ta gece sokağa çıkma yasağı
        Los Angeles'ta gece sokağa çıkma yasağı
        Los Angeles yangınında bir kişi elinde 'alev makinesi' ile yakalandı
        Los Angeles yangınında bir kişi elinde 'alev makinesi' ile yakalandı
        Los Angeles yangınından geriye kalanlar
        Los Angeles yangınından geriye kalanlar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        2025 yılı ikramiye ödemeleri ne zaman yapılacak?
        2025 yılı ikramiye ödemeleri ne zaman yapılacak?
        Karısını tüfekle öldürdü
        Karısını tüfekle öldürdü
        "Yıkılmadım ama ayakta da sayılmam" diyenlerden misiniz?
        "Yıkılmadım ama ayakta da sayılmam" diyenlerden misiniz?
        Sağlığa 7 etkisi şaşırtıyor!
        Sağlığa 7 etkisi şaşırtıyor!
        İlkan Karaman'ın ölümüne sebep olmuştu, tahliye kararına itiraz
        İlkan Karaman'ın ölümüne sebep olmuştu, tahliye kararına itiraz
        Sara'dan G.Saray'a kötü haber!
        Sara'dan G.Saray'a kötü haber!
        GKRY-İsrail görüşmesinin detayları belli oldu
        GKRY-İsrail görüşmesinin detayları belli oldu

        Benzer Haberler

        Kırklareli Valisi Turan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde gazetecilerle...
        Kırklareli Valisi Turan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde gazetecilerle...
        Kırklareli'nde yoğun sis etkili oldu
        Kırklareli'nde yoğun sis etkili oldu
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kurduğu serada topraksız çilek yetiştiriyor
        Kurduğu serada topraksız çilek yetiştiriyor
        Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları
        Kırklareli'nde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları