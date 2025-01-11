Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde Balkan geleneği "Koleda" makyaj etkinliği ile başladı

        Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde, teması "korkutmak" olan Balkan geleneği "Koleda" makyaj etkinliği ile başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 16:23 Güncelleme: 11.01.2025 - 16:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde Balkan geleneği "Koleda" makyaj etkinliği ile başladı
        ABONE OL

        Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde, teması "korkutmak" olan Balkan geleneği "Koleda" makyaj etkinliği ile başladı.

        Büyükmandıra Belediyesince bu yıl 7'nci kez düzenlenen etkinliğe katılanlar, Kültür Park'ta oluşturulan stantlarda yüzlerini boyadı.

        Bazı vatandaşlar ise maske taktı ve omuzlarına beyaz çarşaflar aldı.

        Etkinlik alanında bulunan korkutucu figürlerle fotoğraf çektiren vatandaşlar birbirlerini korkutmak için havanın kararmasını bekliyor.

        Daha sonra vatandaşlara kabak tatlısı ikram edilecek.

        Etkinlik organizatörü Ramazan Akcan, AA muhabirine, bin yıllık Balkan geleneğinin bu yıl 7'incisinin düzenlendiğini söyledi.

        Akcan, Koleda'nın bir Pomak geleneği olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Bu yıl yaklaşık 30 bin yerli ve yabancı katılımcı bekliyoruz. Bu Pomakların Balkanlardan buraya taşıdığı bir gelenek. Korku kıyafetleri ve makyajla kötü ruhların kaçırıldığına ve korkutulduğu inanılan Balkan geleneği. Bin yıldırda sürdürülüyor. Her yıl bir tuğla daha üzerine koyarak gidiyoruz. Türkiye'nin farklı yerlerinden tur şirketleri buraya akın etti."

        İstanbul'dan etkinliğe katılan Serhat Gökay ise çok keyifli bir etkinlik olduğunu kaydetti.

        Hayatı boyunca böyle güzel bir etkinliğe katılmadığını vurgulayan Gökay, "Koleda adını yıllardır duyuyorum ama bir türlü gelemiyorduk. Bu yıl kısmet oldu geldik, gerçekten inanılmaz bir yermiş. Gelmeyen ve merak eden varsa kesinlikle gelmeli. Ben böyle bir eğlence görmedim. Makyaj yaptırmak için biraz erken geldik. Burada olmaktan inanılmaz keyif alıyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da açıklamalar
        "Barışla herkes kazanır" paylaşımı
        "Barışla herkes kazanır" paylaşımı
        DEM heyeti Demirtaş'ı ziyaret etti
        DEM heyeti Demirtaş'ı ziyaret etti
        Kurşun yağdıran katil aranıyor! "Selamımı almadın" cinayeti!
        Kurşun yağdıran katil aranıyor! "Selamımı almadın" cinayeti!
        13 kent için "sarı" alarm! Marmara ve Ege'de pazara dikkat!
        13 kent için "sarı" alarm! Marmara ve Ege'de pazara dikkat!
        Üzerine zift dökülen araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti!
        Üzerine zift dökülen araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti!
        Adana'da vahşet! 2 çocuk annesine ormanda kanlı infaz!
        Adana'da vahşet! 2 çocuk annesine ormanda kanlı infaz!
        Mika yüksekten uçtu
        Mika yüksekten uçtu
        Los Angeles yanıyor: Vali'den soruşturma talebi
        Los Angeles yanıyor: Vali'den soruşturma talebi
        20 kilo altınla kaçmışlardı! 3 soyguncudan haber var!
        20 kilo altınla kaçmışlardı! 3 soyguncudan haber var!
        Musrati'de opsiyon freni
        Musrati'de opsiyon freni
        Uruguay'ın eski lideri Mujica: Ölüyorum
        Uruguay'ın eski lideri Mujica: Ölüyorum
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Gündelikçi ücreti beyaz yaka ile yarışıyor
        Gündelikçi ücreti beyaz yaka ile yarışıyor
        Edip Akbayram nöbeti
        Edip Akbayram nöbeti
        "Kışımız 6 ay sürüyor" Kutuplar değil Van
        "Kışımız 6 ay sürüyor" Kutuplar değil Van
        2025'te özel sektör zam oranı kaç olacak?
        2025'te özel sektör zam oranı kaç olacak?
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı
        Sağlığa 7 etkisi şaşırtıyor!
        Sağlığa 7 etkisi şaşırtıyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nden geçen yıl 1 milyar 350 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti
        Kırklareli'nden geçen yıl 1 milyar 350 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti
        Görme engelli çiftin hayatı "beyaz baston"la kolaylaşıyor
        Görme engelli çiftin hayatı "beyaz baston"la kolaylaşıyor
        Kırklareli'nde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Kırklareli'nde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Kırklareli Valisi Turan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde gazetecilerle...
        Kırklareli Valisi Turan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde gazetecilerle...
        Kırklareli'nde yoğun sis etkili oldu
        Kırklareli'nde yoğun sis etkili oldu