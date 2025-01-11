Kırklareli'nde Balkan geleneği "Koleda" makyaj etkinliği ile başladı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde, teması "korkutmak" olan Balkan geleneği "Koleda" makyaj etkinliği ile başladı.

Büyükmandıra Belediyesince bu yıl 7'nci kez düzenlenen etkinliğe katılanlar, Kültür Park'ta oluşturulan stantlarda yüzlerini boyadı.

Bazı vatandaşlar ise maske taktı ve omuzlarına beyaz çarşaflar aldı.

Etkinlik alanında bulunan korkutucu figürlerle fotoğraf çektiren vatandaşlar birbirlerini korkutmak için havanın kararmasını bekliyor.

Daha sonra vatandaşlara kabak tatlısı ikram edilecek.

Etkinlik organizatörü Ramazan Akcan, AA muhabirine, bin yıllık Balkan geleneğinin bu yıl 7'incisinin düzenlendiğini söyledi.

Akcan, Koleda'nın bir Pomak geleneği olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu yıl yaklaşık 30 bin yerli ve yabancı katılımcı bekliyoruz. Bu Pomakların Balkanlardan buraya taşıdığı bir gelenek. Korku kıyafetleri ve makyajla kötü ruhların kaçırıldığına ve korkutulduğu inanılan Balkan geleneği. Bin yıldırda sürdürülüyor. Her yıl bir tuğla daha üzerine koyarak gidiyoruz. Türkiye'nin farklı yerlerinden tur şirketleri buraya akın etti."

İstanbul'dan etkinliğe katılan Serhat Gökay ise çok keyifli bir etkinlik olduğunu kaydetti.

Hayatı boyunca böyle güzel bir etkinliğe katılmadığını vurgulayan Gökay, "Koleda adını yıllardır duyuyorum ama bir türlü gelemiyorduk. Bu yıl kısmet oldu geldik, gerçekten inanılmaz bir yermiş. Gelmeyen ve merak eden varsa kesinlikle gelmeli. Ben böyle bir eğlence görmedim. Makyaj yaptırmak için biraz erken geldik. Burada olmaktan inanılmaz keyif alıyoruz." diye konuştu.