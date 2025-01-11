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        Kırklareli'nde Balkan geleneği "Koleda" düzenlendi

        Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde, teması "korkutmak" olan Balkan geleneği "Koleda" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 20:03 Güncelleme: 11.01.2025 - 20:14
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        Kırklareli'nde Balkan geleneği "Koleda" düzenlendi
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        Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde, teması "korkutmak" olan Balkan geleneği "Koleda" etkinliği düzenlendi.

        Büyükmandıra Belediyesince bu yıl 7'nci kez düzenlenen etkinliğe katılanlar, Kültür Park'ta oluşturulan stantlarda yüzlerini boyadı. Bazı vatandaşlar ise maske taktı ve beyaz çarşaf giydi.

        Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan ile Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen tarafından "Koleda ateşi" yakıldı.

        Katılımcılardan bazıları evlerin ve iş yerlerinin kapılarına giderek vatandaşları korkuttu.

        Kültür Park'ta vatandaşlar ateş yakıp, müzik eşliğinde eğlendi. Bazı vatandaşlarda bu alanda bulunan korkutucu figürlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Koleda'nın Balkan geleneği olduğunu söyledi.

        Koleda'nın 7 yıldır kutlandığını anlatan Çölgeçen, bu yıl etkinliğe çok ciddi bir katılım sağlandığını kaydetti.

        Vatandaşlardan Murat Karataş ise etkinliğin soğuk kış gecelerinde yapıldığını belirtti.

        Bu gece kötülüklerden arınmak amacıyla her evde kabak tatlısı yapıldığını anlatan Karataş,"Çok eğleniyoruz, evlerdeki insanları korkutuyoruz, camlara vuruyoruz kabak tatlısı istiyoruz." dedi.

        Daha sonra vatandaşlar müzik eşliğinde eğlendi.

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